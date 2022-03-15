Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501512, зацеп магнитного типа)

Преимущества

Тройная фиксация полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении

Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье

Эргономичный обрезиненный корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе

Рулетка в обрезиненном корпусе 2501512 (5 м, 19 мм, с 3 фиксаторами, магнитом) применяется для проведения измерительных и разметочных работ.