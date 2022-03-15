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Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
5.0
2
300 ₽
Рулетки
    Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
    Арт. Х1310932
    5.0
    2
    Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)

      Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310932
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка в обрезиненном корпусе 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом) применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Тройная фиксация полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье
        • Эргономичный обрезиненный корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе