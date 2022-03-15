Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
Арт. Х1310932
Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
Арт. Х1310932
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|7.5
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка в обрезиненном корпусе 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом) применяется для проведения измерительных и разметочных работ.
Преимущества
- Тройная фиксация полотна обеспечивает закрепление измерительной ленты в любом рабочем положении
- Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье
- Эргономичный обрезиненный корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе