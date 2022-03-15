Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп
Арт. Х13107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|16
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- РУЛЕТКА «АВТОСТОП» 2501518 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.
Преимущества
- Специальная система «Автостоп» обеспечивает фиксацию измерительной ленты в любом рабочем положении
- Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье
- Эргономичный резинопластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе.