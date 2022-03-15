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Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп
    Арт. Х13107
    5.0
    2
    Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп
    Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп
      Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп
      Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп

      Рулетка для ремонта Toolberg 2501518, вес 0,49 кг, автостоп

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • РУЛЕТКА «АВТОСТОП» 2501518 применяется для проведения измерительных и разметочных работ.

        Преимущества

        • Специальная система «Автостоп» обеспечивает фиксацию измерительной ленты в любом рабочем положении
        • Удобно крепится на поясе при помощи специального зажима, оснащена ремешком для комфортной переноски на запястье
        • Эргономичный резинопластиковый корпус увеличивает стойкость рулетки к ударным воздействиям и создает дополнительное удобство при работе.