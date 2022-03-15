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Рулетка Brigadier Slidemaster 11012 (5 м, 19 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Brigadier Slidemaster 11012 (5 м, 19 мм)
    Арт. X96802
    5.0
    2
    Рулетка Brigadier Slidemaster 11012 (5 м, 19 мм)

      Рулетка Brigadier Slidemaster 11012 (5 м, 19 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X96802
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка измерительная "slidemaster", 5мx19мм Brigadier 11012 является незаменимым помощником на стройке. Благодаря поясному креплению рулетка всегда под рукой. Мерная лента покрыта износостойким материалом. Для облегчения использования ленты в строительных условиях корпус рулетки изготовлен из ударопрочного пластика с прорезиненным противоскользящим покрытием ANTI:SLIP™. Измерительная рулетка имеет II класс точности.