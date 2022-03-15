Рулетка Brigadier Slidemaster 11012 (5 м, 19 мм)
Арт. X96802
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
- Рулетка измерительная "slidemaster", 5мx19мм Brigadier 11012 является незаменимым помощником на стройке. Благодаря поясному креплению рулетка всегда под рукой. Мерная лента покрыта износостойким материалом. Для облегчения использования ленты в строительных условиях корпус рулетки изготовлен из ударопрочного пластика с прорезиненным противоскользящим покрытием ANTI:SLIP™. Измерительная рулетка имеет II класс точности.