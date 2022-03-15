Рулетка Brigadier Slidemaster 11012 (5 м, 19 мм)

Рулетка измерительная "slidemaster", 5мx19мм Brigadier 11012 является незаменимым помощником на стройке. Благодаря поясному креплению рулетка всегда под рукой. Мерная лента покрыта износостойким материалом. Для облегчения использования ленты в строительных условиях корпус рулетки изготовлен из ударопрочного пластика с прорезиненным противоскользящим покрытием ANTI:SLIP™. Измерительная рулетка имеет II класс точности.