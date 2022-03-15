Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)

Рулетка измерительная "Mastertape", 8х25мм (11039_brigadier) - корпус из ударопрочного прорезиненного пластика. Это обеспечивает удобную работу в различных условиях. Практичное поясное крепление. Увеличенная на 30% толщина ленты утраивает долговечность и позволяет работать на длинных выносах. Подвижный крючок позволяет учитывать его толщину при измерениях. Специальное отверстие в крючке позволяет использовать гвоздь в качестве оси поворота для рисования окружностей и арок радиусом до 8 метров.