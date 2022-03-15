Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)
Арт. X968274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|8
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Ширина ленты, мм
|25
- Рулетка измерительная "Mastertape", 8х25мм (11039_brigadier) - корпус из ударопрочного прорезиненного пластика. Это обеспечивает удобную работу в различных условиях. Практичное поясное крепление. Увеличенная на 30% толщина ленты утраивает долговечность и позволяет работать на длинных выносах. Подвижный крючок позволяет учитывать его толщину при измерениях. Специальное отверстие в крючке позволяет использовать гвоздь в качестве оси поворота для рисования окружностей и арок радиусом до 8 метров.