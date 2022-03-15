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Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)
    Арт. X968274
    5.0
    2
    Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)
    Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)
      Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)
      Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)

      Рулетка Brigadier 11039 (8 м, 25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      122 месяца гарантии
      Арт. X968274
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		8
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      122 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка измерительная "Mastertape", 8х25мм (11039_brigadier) - корпус из ударопрочного прорезиненного пластика. Это обеспечивает удобную работу в различных условиях. Практичное поясное крепление. Увеличенная на 30% толщина ленты утраивает долговечность и позволяет работать на длинных выносах. Подвижный крючок позволяет учитывать его толщину при измерениях. Специальное отверстие в крючке позволяет использовать гвоздь в качестве оси поворота для рисования окружностей и арок радиусом до 8 метров.