Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)

Преимущества

Эргономична

Яркая лента

Складная рукоять для сматывания ленты

Длина измерительного полотна 10 метров

Жесткое крепление корпуса

Имеется ремешок для удобства переноса

Мерная лента Энкор Метка, 10 м 10109 применяется для профессиональных и бытовых обмеров при ремонте, строительстве и т.д. На корпусе установлена складывающаяся рукоять для сматывания ленты. Корпус устройства обрезинен и жестко скреплен 4-мя винтами. Имеется ремешок для удобного хранения и переноса инструмента.