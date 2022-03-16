Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)
Арт. Х131083
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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- Мерная лента Энкор Метка, 10 м 10109 применяется для профессиональных и бытовых обмеров при ремонте, строительстве и т.д. На корпусе установлена складывающаяся рукоять для сматывания ленты. Корпус устройства обрезинен и жестко скреплен 4-мя винтами. Имеется ремешок для удобного хранения и переноса инструмента.
Преимущества
- Эргономична
- Яркая лента
- Складная рукоять для сматывания ленты
- Длина измерительного полотна 10 метров
- Жесткое крепление корпуса
- Имеется ремешок для удобства переноса