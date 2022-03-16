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Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)
4.5
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)
    Арт. Х131083
    4.5
    2
    Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)
    Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)
      Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)
      Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)

      Рулетка Энкор Метка 10109 РФ6-10-25 (10 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131083
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мерная лента Энкор Метка, 10 м 10109 применяется для профессиональных и бытовых обмеров при ремонте, строительстве и т.д. На корпусе установлена складывающаяся рукоять для сматывания ленты. Корпус устройства обрезинен и жестко скреплен 4-мя винтами. Имеется ремешок для удобного хранения и переноса инструмента.

        Преимущества

        • Эргономична
        • Яркая лента
        • Складная рукоять для сматывания ленты
        • Длина измерительного полотна 10 метров
        • Жесткое крепление корпуса
        • Имеется ремешок для удобства переноса