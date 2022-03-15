Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)

Преимущества

Прочное крепление "нулевого" крючка на 3 заклепках

Рулетка не скользит в руке

Фиксатор ленты - для удобного проведения измерений

Белая желобчатая лента

Лента имеет износостойкое покрытие

Плетеная тканевая петля для подвеса

Металлический зажим - "клипса"

Рулетка с фиксатором 2 м Каучук 1/12/120 Энкор 14205 применяется для измерения объектов во время ремонта или строительства. Благодаря специальному покрытию лента, устойчива к износу и прослужит долгие годы. Корпус рулетки удобно лежит в руке и защищен от повреждений в случае падения.