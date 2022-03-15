Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
Арт. Х1310111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|2
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Ширина ленты, мм
|16
- Рулетка с фиксатором 2 м Каучук 1/12/120 Энкор 14205 применяется для измерения объектов во время ремонта или строительства. Благодаря специальному покрытию лента, устойчива к износу и прослужит долгие годы. Корпус рулетки удобно лежит в руке и защищен от повреждений в случае падения.
Преимущества
- Прочное крепление "нулевого" крючка на 3 заклепках
- Рулетка не скользит в руке
- Фиксатор ленты - для удобного проведения измерений
- Белая желобчатая лента
- Лента имеет износостойкое покрытие
- Плетеная тканевая петля для подвеса
- Металлический зажим - "клипса"