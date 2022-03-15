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Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
5.0
4
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Рулетки
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
    Арт. Х1310111
    5.0
    4
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)
      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)

      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14205 (2 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1310111
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка с фиксатором 2 м Каучук 1/12/120 Энкор 14205 применяется для измерения объектов во время ремонта или строительства. Благодаря специальному покрытию лента, устойчива к износу и прослужит долгие годы. Корпус рулетки удобно лежит в руке и защищен от повреждений в случае падения.

        Преимущества

        • Прочное крепление "нулевого" крючка на 3 заклепках
        • Рулетка не скользит в руке
        • Фиксатор ленты - для удобного проведения измерений
        • Белая желобчатая лента
        • Лента имеет износостойкое покрытие
        • Плетеная тканевая петля для подвеса
        • Металлический зажим - "клипса"