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Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14208, материал инструмента пластик
5.0
2
730 ₽
Рулетки
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14208, материал инструмента пластик
    Арт. Х1310174
    5.0
    2
    Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14208, материал инструмента пластик

      Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14208, материал инструмента пластик

      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		32
      Все характеристики
      730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка с фиксатором Энкор "Каучук", 7.5м 14208 - необходимый инструмент для строительных и ремонтных работ. Рулетка оснащена ударопрочным корпусом, покрытым резиновыми накладками для защиты от проскальзывания инструмента в руке. Износостойкая лента белого цвета.

        Преимущества

        • Ударопрочная
        • Белая желобчатая лента
        • Лента покрыта износостойким покрытием
        • Плетеная тканевая петля для подвеса
        • Особо прочное крепление "нулевого" крючка
        • Металлический зажим - "клипса"