Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14208, материал инструмента пластик

Преимущества

Ударопрочная

Белая желобчатая лента

Лента покрыта износостойким покрытием

Плетеная тканевая петля для подвеса

Особо прочное крепление "нулевого" крючка

Металлический зажим - "клипса"

Рулетка с фиксатором Энкор "Каучук", 7.5м 14208 - необходимый инструмент для строительных и ремонтных работ. Рулетка оснащена ударопрочным корпусом, покрытым резиновыми накладками для защиты от проскальзывания инструмента в руке. Износостойкая лента белого цвета.