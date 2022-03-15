Рулетка с фиксатором Энкор Каучук 14208, материал инструмента пластик
Арт. Х1310174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|7.5
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Ширина ленты, мм
|32
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- Рулетка с фиксатором Энкор "Каучук", 7.5м 14208 - необходимый инструмент для строительных и ремонтных работ. Рулетка оснащена ударопрочным корпусом, покрытым резиновыми накладками для защиты от проскальзывания инструмента в руке. Износостойкая лента белого цвета.
Преимущества
- Ударопрочная
- Белая желобчатая лента
- Лента покрыта износостойким покрытием
- Плетеная тканевая петля для подвеса
- Особо прочное крепление "нулевого" крючка
- Металлический зажим - "клипса"