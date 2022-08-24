Рулетка ЭНКОР 6826 5м*19мм

Широкая лента, выдерживает свободный длинный вылет;

Мощный механизм возврата ленты позволяет быстро вернуть ленту в исходное состояние;

Лента рулеток желобчатого вида;

Изготовлена из углеродистой стали высокого качества, термически обработанной по специальной технологии;

Лента имеет износостойкое эмалевое покрытие;

Крючок крепится к ленте при помощи трех заклепок, что значительно повышает надежность в эксплуатации;

Крючок выполняет функцию реального нуля, что позволяет измерять наружные и внутренние размеры;

Имеет фиксатор и кнопку ''пауза'';

Есть петля и клипса для переноски.

Рулетка ЭНКОР 6826 5м РФ с фиксатором. Рулетка предназначены для проведения различных замеров на строительной площадке, в гараже, дома на даче.Преимущества