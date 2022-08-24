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Рулетка ЭНКОР 6826 5м*19мм
5.0
1
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Рулетки
    Рулетка ЭНКОР 6826 5м*19мм
    Арт. Х1310210
    5.0
    1
    Рулетка ЭНКОР 6826 5м*19мм

      Рулетка ЭНКОР 6826 5м*19мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1310210
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Автостоп
      		Нет
      Двусторонняя шкала
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка ЭНКОР 6826 5м РФ с фиксатором. Рулетка предназначены для проведения различных замеров на строительной площадке, в гараже, дома на даче.
        Преимущества
        • Широкая лента, выдерживает свободный длинный вылет;
        • Мощный механизм возврата ленты позволяет быстро вернуть ленту в исходное состояние;
        • Лента рулеток желобчатого вида;
        • Изготовлена из углеродистой стали высокого качества, термически обработанной по специальной технологии;
        • Лента имеет износостойкое эмалевое покрытие;
        • Крючок крепится к ленте при помощи трех заклепок, что значительно повышает надежность в эксплуатации;
        • Крючок выполняет функцию реального нуля, что позволяет измерять наружные и внутренние размеры;
        • Имеет фиксатор и кнопку ''пауза'';
        • Есть петля и клипса для переноски.