Рулетка ЭНКОР 6826 5м*19мм
Арт. Х1310210
Характеристики
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Производитель
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Автоматическое возвращение ленты
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Магнитный зацеп
|Нет
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Автостоп
|Нет
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Двусторонняя шкала
|Нет
- Рулетка ЭНКОР 6826 5м РФ с фиксатором. Рулетка предназначены для проведения различных замеров на строительной площадке, в гараже, дома на даче.
Преимущества
- Широкая лента, выдерживает свободный длинный вылет;
- Мощный механизм возврата ленты позволяет быстро вернуть ленту в исходное состояние;
- Лента рулеток желобчатого вида;
- Изготовлена из углеродистой стали высокого качества, термически обработанной по специальной технологии;
- Лента имеет износостойкое эмалевое покрытие;
- Крючок крепится к ленте при помощи трех заклепок, что значительно повышает надежность в эксплуатации;
- Крючок выполняет функцию реального нуля, что позволяет измерять наружные и внутренние размеры;
- Имеет фиксатор и кнопку ''пауза'';
- Есть петля и клипса для переноски.