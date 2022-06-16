Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)

Преимущества

Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика и усилен стальной лентой, удобный механизм смотки, открывающийся с кнопки

Фибергласовая лента имеет стальной складной зацеп

Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус, фибергласовая лента Сибртех арт.31263 предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ.