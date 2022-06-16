Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
5.0
2
660 ₽
1 160 ₽
Рулетки
    Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
    Арт. Ю00000023532
    5.0
    2
    Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
    Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
    Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
    Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
      Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
      Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
      Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
      Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)

      Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)

      • -500 ₽
      660 ₽
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023532
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		50
      Ширина ленты, мм
      		13
      Все характеристики
      • -500 ₽
      660 ₽
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      1 019 ₽
      5.0
      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PS 36170000055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      480 ₽
      4.5
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      220 ₽
      5.0
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      725 ₽
      Масло для 4-такт. двигателей зимнее Briggs&Stratton 5W30 SL/CF 100007W, 1 л
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      620 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      565 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
      1 099 ₽
      1 580 ₽
      5.0
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
      • -481 ₽
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      750 ₽
      Масло полусинтетическое Patriot Super Active 2T 850030596, 0.946 л
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус, фибергласовая лента Сибртех арт.31263 предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика и усилен стальной лентой, удобный механизм смотки, открывающийся с кнопки
        • Фибергласовая лента имеет стальной складной зацеп