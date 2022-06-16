Рулетка Сибртех 31263 (геодезический тип, закрытый корпус, вес 0,57 кг)
Арт. Ю00000023532
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|50
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Ширина ленты, мм
|13
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- Рулетка геодезическая 50 м х 13 мм, закрытый корпус, фибергласовая лента Сибртех арт.31263 предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ.
Преимущества
- Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика и усилен стальной лентой, удобный механизм смотки, открывающийся с кнопки
- Фибергласовая лента имеет стальной складной зацеп