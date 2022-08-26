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Рулетка геодезическая ADA Metal-Nylon 30, 50м
4.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка геодезическая ADA Metal-Nylon 30, 50м
    Арт. geototal_515
    4.0
    1
    Рулетка геодезическая ADA Metal-Nylon 30, 50м

      Рулетка геодезическая ADA Metal-Nylon 30, 50м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_515
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Длина, м
      		50
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Автостоп
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка ADA Metal-Nylon 30 / 50 (30, 50м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Основа полотна сделана из стали. Это придает ленте особую прочность. Снаружи, лента рулетки ADA Metal-Nylon 30 / 50 (30, 50м) покрыта полиамидным материалом (нейлон), который защищает крашеную шкалу и ленту от истирания при сматывании. Это особенно важно при работе в полевых условиях. Ручка рулетки сделана эргономично. Удобный хват позволяет уверенно сматывать ленту. Четырехкратный ускоренный механизм намотки позволяет быстро собирать ленту по окончании измерений. Это экономит время и силы. Прочная ручка с металлической вставкой позволяет уверенно работать и при минусовых температурах