Рулетка геодезическая ADA Metal-Nylon 30, 50м

Рулетка ADA Metal-Nylon 30 / 50 (30, 50м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Основа полотна сделана из стали. Это придает ленте особую прочность. Снаружи, лента рулетки ADA Metal-Nylon 30 / 50 (30, 50м) покрыта полиамидным материалом (нейлон), который защищает крашеную шкалу и ленту от истирания при сматывании. Это особенно важно при работе в полевых условиях. Ручка рулетки сделана эргономично. Удобный хват позволяет уверенно сматывать ленту. Четырехкратный ускоренный механизм намотки позволяет быстро собирать ленту по окончании измерений. Это экономит время и силы. Прочная ручка с металлической вставкой позволяет уверенно работать и при минусовых температурах