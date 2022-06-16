Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)

Преимущества

Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика и усилен стальной лентой, удобный механизм смотки, открывающийся с кнопки

Фибергласовая лента имеет стальной складной зацеп

Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фибергласовая лента Сибртех, арт.31262 предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Закрытый корпус из АБС-пластика усилен стальной лентой и вмещает в себе полотно из фибергласа длиной 30 метров, на конце которого расположен стальной складной зацеп. Для скручивания ленты сбоку корпуса есть механизм смотки, открывающийся с кнопки.