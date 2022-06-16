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Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
4.5
2
460 ₽
810 ₽
Рулетки
    Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
    Арт. Ю00000020704
    4.5
    2
    Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
    Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
    Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
      Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
      Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
      Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)

      Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)

      • -350 ₽
      460 ₽
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020704
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		30
      Ширина ленты, мм
      		13
      Все характеристики
      • -350 ₽
      460 ₽
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фибергласовая лента Сибртех, арт.31262 предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Закрытый корпус из АБС-пластика усилен стальной лентой и вмещает в себе полотно из фибергласа длиной 30 метров, на конце которого расположен стальной складной зацеп. Для скручивания ленты сбоку корпуса есть механизм смотки, открывающийся с кнопки.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из ударопрочного ABS пластика и усилен стальной лентой, удобный механизм смотки, открывающийся с кнопки
        • Фибергласовая лента имеет стальной складной зацеп