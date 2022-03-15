Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)

Преимущества

Эргономичная форма

Ударопрочный обрезиненный корпус

Ремешок для подвеса

Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях

В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически

Долгий срок службы

Рулетка 3 м х 16 мм Status autostop magnet MATRIX 31037 предназначена для замера длин и расстояний.Корпус изготовлен из прочной пластмассы и оснащен резиновыми накладками, благодаря чему рулетка устойчива к ударам и повреждениям, а так же ее удобно держать в руке при проведении замеров. Полимерное покрытие ленты увеличивает её рабочих ресурс.