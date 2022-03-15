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Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
5.0
2
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Рулетки
    Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
    Арт. Х1310222
    5.0
    2
    Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
    Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
    Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
      Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
      Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
      Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)

      Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1310222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка 3 м х 16 мм Status autostop magnet MATRIX 31037 предназначена для замера длин и расстояний.Корпус изготовлен из прочной пластмассы и оснащен резиновыми накладками, благодаря чему рулетка устойчива к ударам и повреждениям, а так же ее удобно держать в руке при проведении замеров. Полимерное покрытие ленты увеличивает её рабочих ресурс.

        Преимущества

        • Эргономичная форма
        • Ударопрочный обрезиненный корпус
        • Ремешок для подвеса
        • Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях
        • В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически
        • Долгий срок службы