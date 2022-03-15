Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31037 (3 м, 16 мм, зацеп с магнитом)
Арт. Х1310222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
- Рулетка 3 м х 16 мм Status autostop magnet MATRIX 31037 предназначена для замера длин и расстояний.Корпус изготовлен из прочной пластмассы и оснащен резиновыми накладками, благодаря чему рулетка устойчива к ударам и повреждениям, а так же ее удобно держать в руке при проведении замеров. Полимерное покрытие ленты увеличивает её рабочих ресурс.
Преимущества
- Эргономичная форма
- Ударопрочный обрезиненный корпус
- Ремешок для подвеса
- Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях
- В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически
- Долгий срок службы