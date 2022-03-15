Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
Арт. Х1310223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|25
- Рулетка 5 м х 25 мм Status autostop magnet MATRIX 31038 - измерительный инструмент, применяемый при строительных и ремонтных работах. Оснащен стойкой к истиранию лентой, у которой магнитный зацеп обеспечивает удобство при работе на металлических поверхностях.
Преимущества
- Эргономичная форма
- Ударопрочный обрезиненный корпус
- Ремешок для подвеса
- Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях
- В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически
- Долгий срок службы