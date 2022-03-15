Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)

Преимущества

Эргономичная форма

Ударопрочный обрезиненный корпус

Ремешок для подвеса

Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях

В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически

Долгий срок службы

Рулетка 5 м х 25 мм Status autostop magnet MATRIX 31038 - измерительный инструмент, применяемый при строительных и ремонтных работах. Оснащен стойкой к истиранию лентой, у которой магнитный зацеп обеспечивает удобство при работе на металлических поверхностях.