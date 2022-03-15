Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
    Арт. Х1310223
    5.0
    2
    Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
    Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
    Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
      Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
      Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)
      Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)

      Рулетка Matrix 31038 (5 м, 25 мм, двухкомпонентный корпус, зацеп с магнитом)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1310223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 5 м х 25 мм Status autostop magnet MATRIX 31038 - измерительный инструмент, применяемый при строительных и ремонтных работах. Оснащен стойкой к истиранию лентой, у которой магнитный зацеп обеспечивает удобство при работе на металлических поверхностях.

        Преимущества

        • Эргономичная форма
        • Ударопрочный обрезиненный корпус
        • Ремешок для подвеса
        • Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях
        • В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически
        • Долгий срок службы