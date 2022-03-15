Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31039 (7,5 м, 25 мм, зацеп с магнитом)
Арт. Х1310224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|7.5
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Ширина ленты, мм
|25
- Рулетка 7,5 м х 25 мм Status autostop magnet MATRIX 31039 - это прибор 2 класса точности, применяемый для проведения замеров. При изготовлении корпуса использовался пластик, который обладает стойкостью к ударам. Благодаря полимерному покрытию повышен рабочий ресурс полотна.
Преимущества
- Длина ленты 7.5 м
- Эргономичная форма
- Ударопрочный обрезиненный корпус
- Ремешок для подвеса
- Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях
- В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически
- Долгий срок службы