Рулетка в двухкомпонентном корпусе Matrix 31039 (7,5 м, 25 мм, зацеп с магнитом)

Преимущества

Длина ленты 7.5 м

Эргономичная форма

Ударопрочный обрезиненный корпус

Ремешок для подвеса

Зацеп с магнитом - фиксация на металлических поверхностях

В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически

Долгий срок службы

Рулетка 7,5 м х 25 мм Status autostop magnet MATRIX 31039 - это прибор 2 класса точности, применяемый для проведения замеров. При изготовлении корпуса использовался пластик, который обладает стойкостью к ударам. Благодаря полимерному покрытию повышен рабочий ресурс полотна.