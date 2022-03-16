Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
Арт. Х131042
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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- Рулетка MATRIX Strong (31080), 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.
Преимущества
- Цена деления – 1 мм
- Класс точности – 2
- Предназначена для измерения размеров и расстояний