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Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
5.0
2
300 ₽
Рулетки
    Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
    Арт. Х131042
    5.0
    2
    Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
    Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)

      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х131042
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка MATRIX Strong  (31080), 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.

        Преимущества

        • Цена деления – 1 мм
        • Класс точности – 2
        • Предназначена для измерения размеров и расстояний