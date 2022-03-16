Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)

Преимущества

Цена деления – 1 мм

Класс точности – 2

Предназначена для измерения размеров и расстояний

Рулетка MATRIX Strong (31080), 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.