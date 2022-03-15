Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг

Преимущества

Длина ленты 7.5 м

Пластиковый корпус частично обрезинен - защита при ударе

Эргономичная форма

Долгий срок службы

Рулетка 7,5м х 25 мм Strong MATRIX 31082 является измерительным инструментом, используемым при строительстве или ремонте. Имеет прочный корпус, частично обрезиненный для предотвращения повреждений при ударе или падении. Полотно с полимерным покрытием отличается повышенным ресурсом.