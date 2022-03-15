Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
5.0
2
500 ₽
Рулетки
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
    Арт. Х131056
    5.0
    2
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг

      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131056
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
      300 ₽
      5.0
      Карманная рулетка Matrix 31080 (5 м, 19 мм, обрезиненный корпус)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      200 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      480 ₽
      4.5
      Кованый молоток Korvus 3302036, 600 г, деревянная ручка
      Кованый молоток Toolberg 3302015, 500 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      520 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302015, 500 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Отрезной круг (125x2x22 мм, 25 шт.)
      35 ₽
      4.3
      Отрезной круг (125x2x22 мм, 25 шт.)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      210 ₽
      4.5
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      Сверло по металлу Практика 033-161, 3х61 мм
      50 ₽
      Сверло по металлу Практика 033-161, 3х61 мм
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
      630 ₽
      5.0
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
      Нет в наличии
      5.0
      Угольник Toolberg 2507030, 300 мм
      Смотреть
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №217, HSS-M2 TiN, 5 мм, 1 штука
      Нет в наличии
      5.0
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №217, HSS-M2 TiN, 5 мм, 1 штука
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 7,5м х 25 мм Strong MATRIX 31082 является измерительным инструментом, используемым при строительстве или ремонте. Имеет прочный корпус, частично обрезиненный для предотвращения повреждений при ударе или падении. Полотно с полимерным покрытием отличается повышенным ресурсом.

        Преимущества

        • Длина ленты 7.5 м
        • Пластиковый корпус частично обрезинен - защита при ударе
        • Эргономичная форма
        • Долгий срок службы