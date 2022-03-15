Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31082, вес 0,37 кг
Арт. Х131056
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, м
|7.5
|
Ширина ленты, мм
|25
С этим товаром смотрят
- Рулетка 7,5м х 25 мм Strong MATRIX 31082 является измерительным инструментом, используемым при строительстве или ремонте. Имеет прочный корпус, частично обрезиненный для предотвращения повреждений при ударе или падении. Полотно с полимерным покрытием отличается повышенным ресурсом.
Преимущества
- Длина ленты 7.5 м
- Пластиковый корпус частично обрезинен - защита при ударе
- Эргономичная форма
- Долгий срок службы