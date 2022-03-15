Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
Арт. Х131063
Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
Арт. Х131063
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, м
|5
|
Ширина ленты, мм
|19
С этим товаром смотрят
- Рулетка 5 м х 19 мм Continuous fixation MATRIX 31088 имеет два независимых фиксатора ленты, которые обеспечивают удобство во время работы. Точность данной рулетки соответствует 2 классу точности EC. Корпус изготовлен из прочного пластика и частично обрезинен для защиты от проскальзывания в руке.
Преимущества
- Длина ленты 5 метров
- Эргономичный корпус
- Полимерное покрытие увеличивает ресурс полотна
- Два независимых фиксатора ленты - для удобства в использовании рулетки