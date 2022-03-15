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Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
5.0
2
290 ₽
Рулетки
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
    Арт. Х131063
    5.0
    2
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
    Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)
      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)

      Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131063
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 5 м х 19 мм Continuous fixation MATRIX 31088 имеет два независимых фиксатора ленты, которые обеспечивают удобство во время работы. Точность данной рулетки соответствует 2 классу точности EC. Корпус изготовлен из прочного пластика и частично обрезинен для защиты от проскальзывания в руке.

        Преимущества

        • Длина ленты 5 метров
        • Эргономичный корпус
        • Полимерное покрытие увеличивает ресурс полотна
        • Два независимых фиксатора ленты - для удобства в использовании рулетки