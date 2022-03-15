Карманная рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31088 (5 м, 19 мм, с плавной фиксацией)

Преимущества

Длина ленты 5 метров

Эргономичный корпус

Полимерное покрытие увеличивает ресурс полотна

Два независимых фиксатора ленты - для удобства в использовании рулетки

Рулетка 5 м х 19 мм Continuous fixation MATRIX 31088 имеет два независимых фиксатора ленты, которые обеспечивают удобство во время работы. Точность данной рулетки соответствует 2 классу точности EC. Корпус изготовлен из прочного пластика и частично обрезинен для защиты от проскальзывания в руке.