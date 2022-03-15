Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
Арт. Х1310205
Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
Арт. Х1310205
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|7.5
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка 7,5 м х 25 мм Continuous fixation MATRIX 31090 - инструмент для проведения замеров. Имеет стойкое к истиранию полотно, что увеличивает рабочий ресурс. Корпус выполнен из пластика и обрезинен для повышения ударопрочности. Для плавной фиксации полотна предусмотрены два независимых механизма.
Преимущества
- Длина ленты 7.5 метра
- Эргономичный корпус
- Полимерное покрытие увеличивает стойкость полотна к истиранию
- Два независимых фиксатора ленты - удобство в использовании рулетки