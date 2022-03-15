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Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
5.0
2
260 ₽
Рулетки
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
    Арт. Х1310205
    5.0
    2
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)

      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 7,5 м х 25 мм Continuous fixation MATRIX 31090 - инструмент для проведения замеров. Имеет стойкое к истиранию полотно, что увеличивает рабочий ресурс. Корпус выполнен из пластика и обрезинен для повышения ударопрочности. Для плавной фиксации полотна предусмотрены два независимых механизма.

        Преимущества

        • Длина ленты 7.5 метра
        • Эргономичный корпус
        • Полимерное покрытие увеличивает стойкость полотна к истиранию
        • Два независимых фиксатора ленты - удобство в использовании рулетки