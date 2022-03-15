Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31090 (7,5 м, 25 мм, карманная, плавная фиксация)

Преимущества

Длина ленты 7.5 метра

Эргономичный корпус

Полимерное покрытие увеличивает стойкость полотна к истиранию

Два независимых фиксатора ленты - удобство в использовании рулетки

Рулетка 7,5 м х 25 мм Continuous fixation MATRIX 31090 - инструмент для проведения замеров. Имеет стойкое к истиранию полотно, что увеличивает рабочий ресурс. Корпус выполнен из пластика и обрезинен для повышения ударопрочности. Для плавной фиксации полотна предусмотрены два независимых механизма.