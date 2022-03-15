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Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)
5.0
2
1 416 ₽
1 950 ₽
Рулетки
    Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)
    Арт. Х1310127
    5.0
    2
    Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)
    Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)
      Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)
      Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)

      Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)

      • -534 ₽
      1 416 ₽
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		30
      Ширина ленты, мм
      		12.5
      Все характеристики
      • -534 ₽
      1 416 ₽
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31224 - прибор для проведения измерений на любой поверхности. Оснащена наконечником для закрепления в почве. Прочный пластиковый корпус имеет небольшой вес. Благодаря полимерному покрытию шкала защищена от стирания. Двухкомпонентная рукоятка способствует удобству в работе.

        Преимущества

        • Закрытый корпус
        • Металлическая лента
        • Нанесенная шкала на ленте защищена от стирания полимерным покрытием
        • Ударопрочный корпус
        • Большой метраж ленты (30 м)