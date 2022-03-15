Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)
Арт. Х1310127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|30
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Ширина ленты, мм
|12.5
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- Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31224 - прибор для проведения измерений на любой поверхности. Оснащена наконечником для закрепления в почве. Прочный пластиковый корпус имеет небольшой вес. Благодаря полимерному покрытию шкала защищена от стирания. Двухкомпонентная рукоятка способствует удобству в работе.
Преимущества
- Закрытый корпус
- Металлическая лента
- Нанесенная шкала на ленте защищена от стирания полимерным покрытием
- Ударопрочный корпус
- Большой метраж ленты (30 м)