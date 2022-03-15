Геодезическая рулетка в закрытом корпусе Matrix 31224 (30 м, 12,5 мм)

Преимущества

Закрытый корпус

Металлическая лента

Нанесенная шкала на ленте защищена от стирания полимерным покрытием

Ударопрочный корпус

Большой метраж ленты (30 м)

Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31224 - прибор для проведения измерений на любой поверхности. Оснащена наконечником для закрепления в почве. Прочный пластиковый корпус имеет небольшой вес. Благодаря полимерному покрытию шкала защищена от стирания. Двухкомпонентная рукоятка способствует удобству в работе.