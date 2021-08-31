Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
Арт. Х1310207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|50
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Ширина ленты, мм
|12.5
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- Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31445 используется на открытой местности для измерения расстояния. Корпус изготовлен из пластика и отличается ударопрочностью. Заостренный наконечник помогает выполнять длинномерные измерения.
Преимущества
- Открытый и ударопрочный корпус
- Двухкомпонентная ручка - удобный захват
- Полимерное покрытие защищает металлическую ленту от абразивного воздействия
- Большой метраж ленты (50 м)
- Идеальна для проведения строительных и геодезических работ