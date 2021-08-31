Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг

Преимущества

Открытый и ударопрочный корпус

Двухкомпонентная ручка - удобный захват

Полимерное покрытие защищает металлическую ленту от абразивного воздействия

Большой метраж ленты (50 м)

Идеальна для проведения строительных и геодезических работ

Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31445 используется на открытой местности для измерения расстояния. Корпус изготовлен из пластика и отличается ударопрочностью. Заостренный наконечник помогает выполнять длинномерные измерения.