Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
5.0
1
1 099 ₽
1 580 ₽
Рулетки
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
    Арт. Х1310207
    5.0
    1
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
    Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг
      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг

      Рулетка в открытом корпусе Matrix 31445, геодезический тип, вес 1 кг

      • -481 ₽
      1 099 ₽
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310207
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		50
      Ширина ленты, мм
      		12.5
      Все характеристики
      • -481 ₽
      1 099 ₽
      1 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)
      180 ₽
      5.0
      Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      445 ₽
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      565 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
      260 ₽
      5.0
      Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
      Полипропиленовый шпагат (500 м)
      240 ₽
      5.0
      Полипропиленовый шпагат (500 м)
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      180 ₽
      3.0
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31445 используется на открытой местности для измерения расстояния. Корпус изготовлен из пластика и отличается ударопрочностью. Заостренный наконечник помогает выполнять длинномерные измерения.

        Преимущества

        • Открытый и ударопрочный корпус
        • Двухкомпонентная ручка - удобный захват
        • Полимерное покрытие защищает металлическую ленту от абразивного воздействия
        • Большой метраж ленты (50 м)
        • Идеальна для проведения строительных и геодезических работ