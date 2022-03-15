Рулетка с магнитом Metric 570131 (3 м, 16 мм)
Арт. Х1310116
Характеристики
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Автоматическое возвращение ленты
|Нет
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Магнитный зацеп
|Нет
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Автостоп
|Нет
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Двусторонняя шкала
|Нет
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Геодезическая рулетка
|Нет
- Рулетка 3м/16мм с магнитом "Metric" (570131) Корпус рулеток изготовлен из ударопрочного пластика, обрезинен и проклеен. Лента стальная со стойким к истиранию покрытием. Класс точности II . Metric+ имеет функцию Автостоп, для автоматической фиксации ленты в выдвинутом состоянии. Для удобства ношения, на корпусах рулеток расположены металлические клипсы.
Преимущества
- Точность измерения