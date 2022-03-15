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Рулетка с магнитом Metric 570131 (3 м, 16 мм)
5.0
2
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Рулетки
    Рулетка с магнитом Metric 570131 (3 м, 16 мм)
    Арт. Х1310116
    5.0
    2
    Рулетка с магнитом Metric 570131 (3 м, 16 мм)

      Рулетка с магнитом Metric 570131 (3 м, 16 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1310116
      5.0
      2

      Характеристики

      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Автостоп
      		Нет
      Двусторонняя шкала
      		Нет
      Геодезическая рулетка
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка 3м/16мм с магнитом "Metric" (570131) Корпус рулеток изготовлен из ударопрочного пластика, обрезинен и проклеен. Лента стальная со стойким к истиранию покрытием. Класс точности II . Metric+ имеет функцию Автостоп, для автоматической фиксации ленты в выдвинутом состоянии. Для удобства ношения, на корпусах рулеток расположены металлические клипсы.

        Преимущества

        • Точность измерения