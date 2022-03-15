Рулетка с магнитом Metric 570131 (3 м, 16 мм)

Преимущества

Точность измерения

Рулетка 3м/16мм с магнитом "Metric" (570131) Корпус рулеток изготовлен из ударопрочного пластика, обрезинен и проклеен. Лента стальная со стойким к истиранию покрытием. Класс точности II . Metric+ имеет функцию Автостоп, для автоматической фиксации ленты в выдвинутом состоянии. Для удобства ношения, на корпусах рулеток расположены металлические клипсы.