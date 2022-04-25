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Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747
Арт. Х1310150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|27
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- Рулетка STABILA BM40 10 м х 27мм 17747 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Запатентованное абразивное покрытие Spikes предотвращает соскальзывание крючка. Шкала на ленте имеет высокую износостойкость против истирания, что обеспечивает длительное использование рулетки. Прорезиненный корпус рулетки - для комфортной работы инструментом.
Преимущества
- Буфер на входе ленты гасит удар крючка о корпус
- Знак качества СЕ и метрологическое обозначение, сертификат испытания модели Европейского Союза
- Прямолинейная задняя сторона корпуса предоставляет возможность для удобной работы при измерениях в вертикальном положении
- Эргономичность
- Класс точности II
- Десятичные цифры выделены красным цветом
- Мощная затяжка ленты
- Разметка с обеих сторон
- Ширина ленты: 27 мм