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Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747
5.0
2
2 845 ₽
2 980 ₽
Рулетки
  • Персональная скидка
Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747
Арт. Х1310150
5.0
2
Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747
Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747
  • Персональная скидка
Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747
Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747

Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747

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  • -135 ₽
2 845 ₽
2 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х1310150
5.0
2

Характеристики

Производитель
Stabila
Страна производства
Малайзия
Родина бренда
Германия
Длина, м
10
Ширина ленты, мм
27
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -135 ₽
2 845 ₽
2 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Рулетка STABILA BM40 10 м х 27мм 17747 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Запатентованное абразивное покрытие Spikes предотвращает соскальзывание крючка. Шкала на ленте имеет высокую износостойкость против истирания, что обеспечивает длительное использование рулетки. Прорезиненный корпус рулетки - для комфортной работы инструментом.

    Преимущества

    • Буфер на входе ленты гасит удар крючка о корпус
    • Знак качества СЕ и метрологическое обозначение, сертификат испытания модели Европейского Союза
    • Прямолинейная задняя сторона корпуса предоставляет возможность для удобной работы при измерениях в вертикальном положении
    • Эргономичность
    • Класс точности II
    • Десятичные цифры выделены красным цветом
    • Мощная затяжка ленты
    • Разметка с обеих сторон
    • Ширина ленты: 27 мм