Рулетка Stabila BM 40 10м*27мм 17747

Преимущества

Буфер на входе ленты гасит удар крючка о корпус

Знак качества СЕ и метрологическое обозначение, сертификат испытания модели Европейского Союза

Прямолинейная задняя сторона корпуса предоставляет возможность для удобной работы при измерениях в вертикальном положении

Эргономичность

Класс точности II

Десятичные цифры выделены красным цветом

Мощная затяжка ленты

Разметка с обеих сторон

Ширина ленты: 27 мм

Рулетка STABILA BM40 10 м х 27мм 17747 находит свое применение при монтажных работах или в сфере строительства. Запатентованное абразивное покрытие Spikes предотвращает соскальзывание крючка. Шкала на ленте имеет высокую износостойкость против истирания, что обеспечивает длительное использование рулетки. Прорезиненный корпус рулетки - для комфортной работы инструментом.