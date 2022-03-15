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Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
5.0
2
1 700 ₽
Рулетки
    Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
    Арт. 77777Х130696
    5.0
    2
    Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
    Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
    Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
      Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
      Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
      Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)

      Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)

      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130696
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		30
      Ширина ленты, мм
      		12.7
      Все характеристики
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мерная лента FIBERGLASS-30м Stanley 0-34-297 является простым в применении приспособлением для проведения измерительных и разметочных работ. Корпус приспособления выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Благодаря раскалдывающейся рукоятке осуществляется быстрое сматывание мерной ленты. Лента со стекловолокном имеет моющее покрытие ПВХ, не подвержена коррозии и воздействию ультрафиолета.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Длина 30 м
        • Отверстие для чистки ленты на задней стенке корпуса
        • Корпус изделия FIBERGLASS-30 м Stanley 0-34-297 из АБС-пластика
        • Лента устойчива к деформациям на растяжение