Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)

Преимущества

Износостойкость

Длина 30 м

Отверстие для чистки ленты на задней стенке корпуса

Корпус изделия FIBERGLASS-30 м Stanley 0-34-297 из АБС-пластика

Лента устойчива к деформациям на растяжение

Мерная лента FIBERGLASS-30м Stanley 0-34-297 является простым в применении приспособлением для проведения измерительных и разметочных работ. Корпус приспособления выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Благодаря раскалдывающейся рукоятке осуществляется быстрое сматывание мерной ленты. Лента со стекловолокном имеет моющее покрытие ПВХ, не подвержена коррозии и воздействию ультрафиолета.