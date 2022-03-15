Рулетка Stanley Fiberglass 034297 (30 м х 12.7 мм)
Арт. 77777Х130696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|30
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Ширина ленты, мм
|12.7
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- Мерная лента FIBERGLASS-30м Stanley 0-34-297 является простым в применении приспособлением для проведения измерительных и разметочных работ. Корпус приспособления выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Благодаря раскалдывающейся рукоятке осуществляется быстрое сматывание мерной ленты. Лента со стекловолокном имеет моющее покрытие ПВХ, не подвержена коррозии и воздействию ультрафиолета.
Преимущества
- Износостойкость
- Длина 30 м
- Отверстие для чистки ленты на задней стенке корпуса
- Корпус изделия FIBERGLASS-30 м Stanley 0-34-297 из АБС-пластика
- Лента устойчива к деформациям на растяжение