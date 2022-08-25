Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05

Преимущества

Прочность

Фиксация

Рулетка 5х19мм STAYER STANDARD 34025-05 служит для проведения измерительных и разметочных работ. Корпус из пластика оснащен резиновой ударопрочной накладкой, что защищает изделие от повреждений во время падения. Полотно из стали с полимерным покрытием позволяет проводить точные замеры. Автостоп расположен на корпусе, он позволяет фиксировать полотно во время работы.