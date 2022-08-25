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Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
    Арт. X1019396
    5.0
    1
    Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
    Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
    Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
    Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
      Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
      Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
      Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
      Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05

      Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1019396
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка 5х19мм STAYER STANDARD 34025-05 служит для проведения измерительных и разметочных работ. Корпус из пластика оснащен резиновой ударопрочной накладкой, что защищает изделие от повреждений во время падения. Полотно из стали с полимерным покрытием позволяет проводить точные замеры. Автостоп расположен на корпусе, он позволяет фиксировать полотно во время работы.

        Преимущества

        • Прочность
        • Фиксация