Рулетка Stayer "STANDARD", 5х19мм 34025-05
Арт. X1019396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
- Рулетка 5х19мм STAYER STANDARD 34025-05 служит для проведения измерительных и разметочных работ. Корпус из пластика оснащен резиновой ударопрочной накладкой, что защищает изделие от повреждений во время падения. Полотно из стали с полимерным покрытием позволяет проводить точные замеры. Автостоп расположен на корпусе, он позволяет фиксировать полотно во время работы.
Преимущества
- Прочность
- Фиксация