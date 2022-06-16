Рулетка Вихрь 73/11/1/3 (10 м, 25 мм)

Преимущества

Измерительная лента из высококачественной стали с нейлоновым покрытием обеспечит долговечность и стойкость к истиранию шкалы

Есть фиксатор механизма сматывания полотна. Также предусмотрен ремешок для переноски на руке

Конструкция обеспечивает точность измерений при сохранении жесткости ленты. Три уровня фиксации делают измерения проще

Рулетка измерительная ВИХРЬ 10мх25мм предназначена для эксплуатации в различных условиях.Изготовлена из ударопрочного пластика с прорезиненным покрытием, защищающим ее от повреждений.