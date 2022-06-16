Рулетка Вихрь 73/11/1/3 (10 м, 25 мм)
Арт. О00000006396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка измерительная ВИХРЬ 10мх25мм предназначена для эксплуатации в различных условиях.
Изготовлена из ударопрочного пластика с прорезиненным покрытием, защищающим ее от повреждений.
Преимущества
- Измерительная лента из высококачественной стали с нейлоновым покрытием обеспечит долговечность и стойкость к истиранию шкалы
- Есть фиксатор механизма сматывания полотна. Также предусмотрен ремешок для переноски на руке
- Конструкция обеспечивает точность измерений при сохранении жесткости ленты. Три уровня фиксации делают измерения проще