Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)

Преимущества

3 уровня фиксации

Прочный корпус

Широкая лента

Рулетка измерительная ВИХРЬ 5мх19мм удобный инструмент для проведения измерений различной сложности. Компактная, изготовлена из ударопрочного пластика с прорезиненным покрытием, защищающим ее от повреждений. Измерительная лента из высококачественной стали с нейлоновым покрытием обеспечит долговечность и стойкость к истиранию шкалы.Есть фиксатор механизма сматывания полотна. Также предусмотрен ремешок для переноски на руке.