Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
Арт. О00000006407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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- Рулетка измерительная ВИХРЬ 5мх19мм удобный инструмент для проведения измерений различной сложности. Компактная, изготовлена из ударопрочного пластика с прорезиненным покрытием, защищающим ее от повреждений. Измерительная лента из высококачественной стали с нейлоновым покрытием обеспечит долговечность и стойкость к истиранию шкалы.
Есть фиксатор механизма сматывания полотна. Также предусмотрен ремешок для переноски на руке.
Преимущества
- 3 уровня фиксации
- Прочный корпус
- Широкая лента