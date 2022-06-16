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Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
5.0
2
210 ₽
Рулетки
    Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
    Арт. О00000006407
    5.0
    2
    Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
    Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
    Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)

      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006407
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка измерительная ВИХРЬ 5мх19мм удобный инструмент для проведения измерений различной сложности. Компактная, изготовлена из ударопрочного пластика с прорезиненным покрытием, защищающим ее от повреждений. Измерительная лента из высококачественной стали с нейлоновым покрытием обеспечит долговечность и стойкость к истиранию шкалы.
        Есть фиксатор механизма сматывания полотна. Также предусмотрен ремешок для переноски на руке.   

        Преимущества

        • 3 уровня фиксации
        • Прочный корпус
        • Широкая лента