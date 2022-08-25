Рулетка Вихрь 7,5мх25мм

Рулетка измерительная «Вихрь» 7,5мх25мм предназначена для измерения размеров и расстояний, представляет собой компактный измерительный инструмент. Корпус рулетки двухкомпонентный. Выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен и имеет эргономичную форму. Рулетка имеет три независимых механизма фиксации ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.

Преимущества