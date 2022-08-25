Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
Арт. О00000006408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|7.5
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка измерительная «Вихрь» 7,5мх25мм предназначена для измерения размеров и расстояний, представляет собой компактный измерительный инструмент. Корпус рулетки двухкомпонентный. Выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен и имеет эргономичную форму. Рулетка имеет три независимых механизма фиксации ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.
Преимущества
- Корпус из двухкомпонентного ударопрочного пластика
- 3 фиксации ленты
- Полимерное покрытие ленты