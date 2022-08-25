Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
5.0
1
424 ₽
460 ₽
Рулетки
    Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
    Арт. О00000006408
    5.0
    1
    Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
    Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
    Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
      Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
      Рулетка Вихрь 7,5мх25мм
      Рулетка Вихрь 7,5мх25мм

      Рулетка Вихрь 7,5мх25мм

      • -36 ₽
      424 ₽
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006408
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      • -36 ₽
      424 ₽
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Угольник Sparta (500 мм)
      370 ₽
      5.0
      Угольник Sparta (500 мм)
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, Р150)
      80 ₽
      5.0
      Торцевой лепестковый круг Луга-Абразив (125x22 мм, Р150)
      Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
      520 ₽
      5.0
      Магнитная рулетка с фиксатором Центроинструмент УЛЬТРА (5 м, 25 мм)
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
      630 ₽
      5.0
      Столярный угольник Зубр ЭКСПЕРТ 34395-50 (500 мм)
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      210 ₽
      5.0
      Рулетка Вихрь 73/11/1/2 (5 м, 19 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка измерительная «Вихрь» 7,5мх25мм предназначена для измерения размеров и расстояний, представляет собой компактный измерительный инструмент. Корпус рулетки двухкомпонентный. Выполнен из ударопрочной пластмассы, частично обрезинен и имеет эргономичную форму. Рулетка имеет три независимых механизма фиксации ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.

        Преимущества

        • Корпус из двухкомпонентного ударопрочного пластика
        • 3 фиксации ленты
        • Полимерное покрытие ленты