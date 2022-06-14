Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
Арт. Х1310123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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- Рулетка 5мх19мм ЗУБР МАСТЕР 34055-05-19_z02 предназначена для качественного проведения замеров и разметочных работ. Рулетка оснащена прочным и износоустойчивым полотном из термообработанной высокоуглеродистой стали. Резиновый чехол на корпусе защищает его от повреждений и способствует более прочному удержанию инструмента в процессе замеров.
Преимущества
- Длительный срок использования
- Надежность
- Безопасность
- Соответствие ГОСТ 7502-98
- Двухкомпонентный корпус
- Длина 5 метров
- Ширина - 25 мм
- Улучшенный механизм сматывания полотна