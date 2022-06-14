Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)

Преимущества

Длительный срок использования

Надежность

Безопасность

Соответствие ГОСТ 7502-98

Двухкомпонентный корпус

Длина 5 метров

Ширина - 25 мм

Улучшенный механизм сматывания полотна

Рулетка 5мх19мм ЗУБР МАСТЕР 34055-05-19_z02 предназначена для качественного проведения замеров и разметочных работ. Рулетка оснащена прочным и износоустойчивым полотном из термообработанной высокоуглеродистой стали. Резиновый чехол на корпусе защищает его от повреждений и способствует более прочному удержанию инструмента в процессе замеров.