Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
Арт. Х131016787
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка 10мх25мм ЗУБР МАСТЕР 34055-10-25_z02 применяется для проведения высококачественных замеров при выполнении монтажных или строительных работ. Рулетка представляет собой очень прочный инструмент, который состоит из стального полотна устойчивого к износу и ударопрочного двухкомпонентного корпуса, защищающего механизм сматывания от повреждений при падении и пр. Данной моделью очень удобно работать при необходимости проведения разметочных работ на больших площадях.
Преимущества
- Долговечность
- Надежность
- Безопасность
- Большая длина - 10 метров
- Ширина - 25 мм
- Улучшенный механизм сматывания полотна
- Соответствие ГОСТ 7502-98
- Двухкомпонентный корпус