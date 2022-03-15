Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)

Преимущества

Долговечность

Надежность

Безопасность

Большая длина - 10 метров

Ширина - 25 мм

Улучшенный механизм сматывания полотна

Соответствие ГОСТ 7502-98

Двухкомпонентный корпус

Рулетка 10мх25мм ЗУБР МАСТЕР 34055-10-25_z02 применяется для проведения высококачественных замеров при выполнении монтажных или строительных работ. Рулетка представляет собой очень прочный инструмент, который состоит из стального полотна устойчивого к износу и ударопрочного двухкомпонентного корпуса, защищающего механизм сматывания от повреждений при падении и пр. Данной моделью очень удобно работать при необходимости проведения разметочных работ на больших площадях.