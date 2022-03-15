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Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
5.0
2
565 ₽
Рулетки
    Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
    Арт. Х131016787
    5.0
    2
    Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)

      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-10-25 (10 м, 25 мм)

      565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131016787
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      565 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 10мх25мм ЗУБР МАСТЕР 34055-10-25_z02 применяется для проведения высококачественных замеров при выполнении монтажных или строительных работ. Рулетка представляет собой очень прочный инструмент, который состоит из стального полотна устойчивого к износу и ударопрочного двухкомпонентного корпуса, защищающего механизм сматывания от повреждений при падении и пр. Данной моделью очень удобно работать при необходимости проведения разметочных работ на больших площадях.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Надежность
        • Безопасность
        • Большая длина - 10 метров
        • Ширина - 25 мм
        • Улучшенный механизм сматывания полотна
        • Соответствие ГОСТ 7502-98
        • Двухкомпонентный корпус