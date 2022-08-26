Основа полотна сделана из стали. Это придает ленте особую прочность. Снаружи, лента рулетки X-Line Metal 30, 50 (30, 50м) покрыта полиамидным материалом (нейлон), который защищает крашеную шкалу и ленту от истирания при сматывании. Это особенно важно при работе в полевых условиях.

Ручка рулетки сделана эргономично и имеет компактный размер. Удобный хват позволяет уверенно сматывать ленту. Форма штыря-упора позволяет прочно заглублять рулетку в грунт, при проведении измерений.

Рулетка X-Line Metal 30, 50 (30, 50м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Особенности и преимущества: