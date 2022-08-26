Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рулетки X-Line Metal 30, 50
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетки X-Line Metal 30, 50
    Арт. geototal_517
    5.0
    1
    Рулетки X-Line Metal 30, 50

      Рулетки X-Line Metal 30, 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		X-Line
      Длина, м
      		50
      Ширина ленты, мм
      		12.5
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка X-Line Metal 30, 50 (30, 50м) предназначена для измерения расстояний при проведении строительных и геодезических работ. Особенности и преимущества:
        • Основа полотна сделана из стали. Это придает ленте особую прочность. Снаружи, лента рулетки X-Line Metal 30, 50 (30, 50м) покрыта полиамидным материалом (нейлон), который защищает крашеную шкалу и ленту от истирания при сматывании. Это особенно важно при работе в полевых условиях.
        • Ручка рулетки сделана эргономично и имеет компактный размер. Удобный хват позволяет уверенно сматывать ленту. Форма штыря-упора позволяет прочно заглублять рулетку в грунт, при проведении измерений.