Рыхлитель "Чудо Лопата" (350 мм)
Арт. О00000003182
Характеристики
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Производитель
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Общая длина, мм
|780
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Наличие черенка
|Нет
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Вес, кг
|4.5
- Чудо-лопата - это революционное изобретение в деле обработки земли, с надежной и простой конструкцией. Рама и двое встречных вил позволяют с прямой спиной и с небольшим усилием рук перекапывать большие площади. Особая система рычагов позволяет прикладывать усилие не вверх, а наоборот, вниз, что значительно облегчает процесс работы, и укрепляет мышцы живота и плечевого пояса. За счет отсутствия режущих поверхностей корни сорняков не перерубаются и не измельчаются, как происходит при перекопке простой штыковой лопатой, что позволяет избежать их интенсивного размножения. Земля становится настолько мягкой, что грабли следует использовать только для разравнивания.
Преимущества
- Два инструмента(лопата и грабли) в одном
- Не требует больших физических при переворачивания грунта
- Не измельчает корни сорных растений, а просто поднимает их на поверхность
- Увеличивает производительность, сокращая время обработки в 5-7 раз
- Минимизирует нагрузку на позвоночник