Рыхлитель "Чудо Лопата" (350 мм)

Преимущества

Два инструмента(лопата и грабли) в одном

Не требует больших физических при переворачивания грунта

Не измельчает корни сорных растений, а просто поднимает их на поверхность

Увеличивает производительность, сокращая время обработки в 5-7 раз

Минимизирует нагрузку на позвоночник

Чудо-лопата - это революционное изобретение в деле обработки земли, с надежной и простой конструкцией. Рама и двое встречных вил позволяют с прямой спиной и с небольшим усилием рук перекапывать большие площади. Особая система рычагов позволяет прикладывать усилие не вверх, а наоборот, вниз, что значительно облегчает процесс работы, и укрепляет мышцы живота и плечевого пояса. За счет отсутствия режущих поверхностей корни сорняков не перерубаются и не измельчаются, как происходит при перекопке простой штыковой лопатой, что позволяет избежать их интенсивного размножения. Земля становится настолько мягкой, что грабли следует использовать только для разравнивания.