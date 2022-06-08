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Рыхлитель "Чудо Лопата" (350 мм)
5.0
2
Найти аналог
Вилы
    Рыхлитель "Чудо Лопата" (350 мм)
    Арт. О00000003182
    5.0
    2
    Рыхлитель "Чудо Лопата" (350 мм)

      Рыхлитель "Чудо Лопата" (350 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Общая длина, мм
      		780
      Наличие черенка
      		Нет
      Вес, кг
      		4.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Чудо-лопата - это революционное изобретение в деле обработки земли, с надежной и простой конструкцией. Рама и двое встречных вил  позволяют  с прямой спиной и с небольшим усилием рук перекапывать большие площади. Особая система рычагов позволяет прикладывать усилие не вверх, а наоборот, вниз, что значительно облегчает процесс работы, и укрепляет мышцы живота и плечевого пояса. За счет отсутствия режущих поверхностей корни сорняков не перерубаются и не измельчаются, как происходит при перекопке простой штыковой лопатой, что позволяет избежать их интенсивного размножения. Земля становится настолько мягкой, что грабли следует использовать только для разравнивания.

        Преимущества

        • Два инструмента(лопата и грабли) в одном
        • Не требует больших физических при переворачивания грунта
        • Не измельчает корни сорных растений, а просто поднимает их на поверхность
        • Увеличивает производительность, сокращая время обработки в 5-7 раз
        • Минимизирует нагрузку на позвоночник