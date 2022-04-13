Двухрядный рыхлитель без сцепки Ёж ОФ000045685 011502 (Целина, Каскад, Нева)
Арт. X190394433
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|рыхлитель
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Количество предметов, шт
|1
- Рыхлитель двухрядный "Ёж" Целина 011502 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.
Преимущества
- Ширина - 335 мм
- Высота - 615 мм
- Длина - 700 мм
- Вес - 24,29 кг