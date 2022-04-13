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Двухрядный рыхлитель без сцепки Ёж ОФ000045685 011502 (Целина, Каскад, Нева)
4.5
2
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Пропольники
    Двухрядный рыхлитель без сцепки Ёж ОФ000045685 011502 (Целина, Каскад, Нева)
    Арт. X190394433
    4.5
    2
    Двухрядный рыхлитель без сцепки Ёж ОФ000045685 011502 (Целина, Каскад, Нева)

      Двухрядный рыхлитель без сцепки Ёж ОФ000045685 011502 (Целина, Каскад, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394433
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		рыхлитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рыхлитель двухрядный "Ёж" Целина 011502 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.

        Преимущества

        • Ширина - 335 мм
        • Высота - 615 мм
        • Длина - 700 мм
        • Вес - 24,29 кг