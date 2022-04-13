Двухрядный рыхлитель без сцепки Ёж ОФ000045685 011502 (Целина, Каскад, Нева)

Преимущества

Ширина - 335 мм

Высота - 615 мм

Длина - 700 мм

Вес - 24,29 кг

Рыхлитель двухрядный "Ёж" Целина 011502 предназначен для мотоблоков Целина, Каскад, Нева. Применяется для рыхления почвы. Устройство крепится на мотоблок при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.