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Рыхлитель трехзубый с защитным покрытием Palisad 62375
5.0
3
Найти аналог
Рыхлители почвы ручные
    Рыхлитель трехзубый с защитным покрытием Palisad 62375
    Арт. X1903969824
    5.0
    3
    Рыхлитель трехзубый с защитным покрытием Palisad 62375

      Рыхлитель трехзубый с защитным покрытием Palisad 62375

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903969824
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		рыхлитель
      Рабочая ширина, мм
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рыхлитель PALISAD 62375 используется для рыхления и аэрации почвы на садовых участках. Оснащен тремя зубьями из среднеуглеродистой стали.

        Преимущества

        • Покрытие рабочей части "молотковой" эмалью обеспечивает устойчивость к коррозии
        • Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, что способствует надежному захвату