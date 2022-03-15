Рыхлитель трехзубый с защитным покрытием Palisad 62375
Арт. X1903969824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|рыхлитель
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Рабочая ширина, мм
|60
- Рыхлитель PALISAD 62375 используется для рыхления и аэрации почвы на садовых участках. Оснащен тремя зубьями из среднеуглеродистой стали.
Преимущества
- Покрытие рабочей части "молотковой" эмалью обеспечивает устойчивость к коррозии
- Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, что способствует надежному захвату