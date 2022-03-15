Рыхлитель трехзубый с защитным покрытием Palisad 62375

Преимущества

Покрытие рабочей части "молотковой" эмалью обеспечивает устойчивость к коррозии

Двухкомпонентная рукоятка не скользит в руке, что способствует надежному захвату

Рыхлитель PALISAD 62375 используется для рыхления и аэрации почвы на садовых участках. Оснащен тремя зубьями из среднеуглеродистой стали.