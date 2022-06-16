Преимущества

Регулировка числа оборотов

Универсальное крепление оснастки

Идеален для работы как одной, так и двумя руками

Используемые насадки совместимы с аксессуарами других торговых марок

Эластичное покрытие рукоятки для снижения вибрации - идеально для продолжительной работы

Сумка для удобства хранения и транспортировки инструмента

Реноватор Ryobi RMT200S применяется для резки, шлифования и зачистки. Имеет тонкий и компактный корпус, что обеспечивает удобство в работе. Угол осцилляции 3° для прекрасного баланса между производительностью и качеством шлифовки/резки. Двигатель мощностью 200 Вт развивает скорость до 20000 об/мин, что позволяет выполнять широкий спектр работ.Благодаря входящему в комплект универсальному адаптеру может использоваться с оснасткой Fein, Bosch и Dremel.