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Реноватор Ryobi RMT200S
5.0
2
Найти аналог
Сетевые реноваторы
    Реноватор Ryobi RMT200S
    Арт. О00000002064
    5.0
    2
    Реноватор Ryobi RMT200S
    Реноватор Ryobi RMT200S
    Реноватор Ryobi RMT200S
    Реноватор Ryobi RMT200S
    Реноватор Ryobi RMT200S
      Реноватор Ryobi RMT200S
      Реноватор Ryobi RMT200S
      Реноватор Ryobi RMT200S
      Реноватор Ryobi RMT200S
      Реноватор Ryobi RMT200S

      Реноватор Ryobi RMT200S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000002064
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ryobi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Реноватор Ryobi RMT200S применяется для резки, шлифования и зачистки. Имеет тонкий и компактный корпус, что обеспечивает удобство в работе. Угол осцилляции 3° для прекрасного баланса между производительностью и качеством шлифовки/резки. Двигатель мощностью 200 Вт развивает скорость до 20000 об/мин, что позволяет выполнять широкий спектр работ.
        Благодаря входящему в комплект универсальному адаптеру может использоваться с оснасткой Fein, Bosch и Dremel.

        Преимущества

        • Регулировка числа оборотов
        • Универсальное крепление оснастки
        • Идеален для работы как одной, так и двумя руками
        • Используемые насадки совместимы с аксессуарами других торговых марок
        • Эластичное покрытие рукоятки для снижения вибрации - идеально для продолжительной работы
        • Сумка для удобства хранения и транспортировки инструмента