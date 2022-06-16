Реноватор Ryobi RMT200S
Арт. О00000002064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2
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Длина кабеля, м
|2.5
- Реноватор Ryobi RMT200S применяется для резки, шлифования и зачистки. Имеет тонкий и компактный корпус, что обеспечивает удобство в работе. Угол осцилляции 3° для прекрасного баланса между производительностью и качеством шлифовки/резки. Двигатель мощностью 200 Вт развивает скорость до 20000 об/мин, что позволяет выполнять широкий спектр работ.
Благодаря входящему в комплект универсальному адаптеру может использоваться с оснасткой Fein, Bosch и Dremel.
Преимущества
- Регулировка числа оборотов
- Универсальное крепление оснастки
- Идеален для работы как одной, так и двумя руками
- Используемые насадки совместимы с аксессуарами других торговых марок
- Эластичное покрытие рукоятки для снижения вибрации - идеально для продолжительной работы
- Сумка для удобства хранения и транспортировки инструмента