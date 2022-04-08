Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
Арт. Х1217018
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200 сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для большей производительности, ножовка оснащена непрерывным маятниковым движением.
Преимущества
- Быстрая замена режущего инструмента, благодаря системе SDS
- Подсветка рабочей зоны - для выполнения точного пропила
- Резка труб диаметром до 175 мм
- С помощью нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость
- Клавиша пуска, для большей безопасности, блокируется от случайного включения
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- В целях достижения высокой скорости пиления пильное полотно постоянно совершает маятниковые движения
- Поддержание постоянного количества оборотов даже под нагрузкой
- Антивибрационная система - для комфортной работы оператора