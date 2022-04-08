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Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
5.0
2
26 990 ₽
32 340 ₽
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Арт. Х1217018
    5.0
    2
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
    Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200
      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200

      Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200

      • -5 350 ₽
      26 990 ₽
      32 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1217018
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -5 350 ₽
      26 990 ₽
      32 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200 сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для большей производительности, ножовка оснащена непрерывным маятниковым движением.

        Преимущества 

        • Быстрая замена режущего инструмента, благодаря системе SDS
        • Подсветка рабочей зоны - для выполнения точного пропила
        • Резка труб диаметром до 175 мм
        • С помощью нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость 
        • Клавиша пуска, для большей безопасности, блокируется от случайного включения
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • В целях достижения высокой скорости пиления пильное полотно постоянно совершает маятниковые движения
        • Поддержание постоянного количества оборотов даже под нагрузкой
        • Антивибрационная система - для комфортной работы оператора