Преимущества

Быстрая замена режущего инструмента, благодаря системе SDS

Подсветка рабочей зоны - для выполнения точного пропила

Резка труб диаметром до 175 мм

С помощью нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость

Клавиша пуска, для большей безопасности, блокируется от случайного включения

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

В целях достижения высокой скорости пиления пильное полотно постоянно совершает маятниковые движения

Поддержание постоянного количества оборотов даже под нагрузкой

Антивибрационная система - для комфортной работы оператора

Сабельная пила Bosch GSA 1300 PCE 0.601.64E.200 сконструирована для профессионального применения. Область применения - прямые и криволинейные пропилы, а также резка материалов заподлицо с поверхностью. Для большей производительности, ножовка оснащена непрерывным маятниковым движением.