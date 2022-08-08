Преимущества

Мощный двигатель - для высокой эффективности

Воздушное охлаждение - для стабильной работы

Двойная изоляция - для безопасности

Блокировка клавиши пуска - для продолжительной работы

Быстрозажимное крепление пилки - для быстрой смены оснастки

Опорный башмак - для аккуратной работы

Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C предназначена для распила древесины, железа, цветных металлов, а также пластмассы. Предусмотрен маятниковый ход, который повышает скорость работы. Электронная регулировка оборотов обеспечивает качественный рез различных материалов. Данная модель имеет быстрый доступ к щеткам, что позволяет производить обслуживание самостоятельно, без обращения в сервисный центр.