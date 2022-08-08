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Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
5.0
1
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
    Арт. О00000026713
    5.0
    1
    Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
    Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
    Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
    Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
    Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
      Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
      Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
      Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
      Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
      Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C

      Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026713
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C предназначена для распила древесины, железа, цветных металлов, а также пластмассы. Предусмотрен маятниковый ход, который повышает скорость работы. Электронная регулировка оборотов обеспечивает качественный рез различных материалов. Данная модель имеет быстрый доступ к щеткам, что позволяет производить обслуживание самостоятельно, без обращения в сервисный центр.

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для высокой эффективности
        • Воздушное охлаждение - для стабильной работы
        • Двойная изоляция - для безопасности
        • Блокировка клавиши пуска - для продолжительной работы
        • Быстрозажимное крепление пилки - для быстрой смены оснастки
        • Опорный башмак - для аккуратной работы