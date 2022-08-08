Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C
Арт. О00000026713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Сабельная пила P.I.T. Мастер PSA1200-C предназначена для распила древесины, железа, цветных металлов, а также пластмассы. Предусмотрен маятниковый ход, который повышает скорость работы. Электронная регулировка оборотов обеспечивает качественный рез различных материалов. Данная модель имеет быстрый доступ к щеткам, что позволяет производить обслуживание самостоятельно, без обращения в сервисный центр.
Преимущества
- Мощный двигатель - для высокой эффективности
- Воздушное охлаждение - для стабильной работы
- Двойная изоляция - для безопасности
- Блокировка клавиши пуска - для продолжительной работы
- Быстрозажимное крепление пилки - для быстрой смены оснастки
- Опорный башмак - для аккуратной работы