Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)

Преимущества

Длина полотна 225 мм

Шаг зубьев 1,8 мм

Два разведенных фрезерованных полотна по металлу Bosch 2.608.656.041 для сабельных ножовок. Для распиливания толстых железных листов толщиной 3–8 мм, сплошных труб и профильного проката диаметром до 175 мм. Позволяет быстро производить подгоночные пропилы.