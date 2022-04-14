Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)
Арт. X13171558
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Два разведенных фрезерованных полотна по металлу Bosch 2.608.656.041 для сабельных ножовок. Для распиливания толстых железных листов толщиной 3–8 мм, сплошных труб и профильного проката диаметром до 175 мм. Позволяет быстро производить подгоночные пропилы.
Преимущества
- Длина полотна 225 мм
- Шаг зубьев 1,8 мм