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Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)
    Арт. X13171558
    5.0
    2
    Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 1122 BF 2.608.656.041 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171558
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Два разведенных фрезерованных полотна по металлу Bosch 2.608.656.041 для сабельных ножовок. Для распиливания толстых железных листов толщиной 3–8 мм, сплошных труб и профильного проката диаметром до 175 мм. Позволяет быстро производить подгоночные пропилы.

        Преимущества

        • Длина полотна 225 мм
        • Шаг зубьев 1,8 мм