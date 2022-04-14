Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)

Преимущества

Материал - BIM (биметалл)

Исполнение зубьев - разведенные, фрезерованные зубья

2 608 654 402 Комплект 5 пилок Progressor for Metal S 123 XF BIM для ножовки. Применяются для пиления листового металла толщиной 1 - 8 мм или профиля и труб размером/диаметром до 100 мм.