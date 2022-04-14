Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)
Арт. X131715112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|5
- 2 608 654 402 Комплект 5 пилок Progressor for Metal S 123 XF BIM для ножовки. Применяются для пиления листового металла толщиной 1 - 8 мм или профиля и труб размером/диаметром до 100 мм.
Преимущества
- Материал - BIM (биметалл)
- Исполнение зубьев - разведенные, фрезерованные зубья