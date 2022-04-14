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Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)
4.5
2
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Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)
    Арт. X131715112
    4.5
    2
    Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 123 XF 2.608.654.402 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715112
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить