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Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)
5.0
2
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Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)
    Арт. X131715144
    5.0
    2
    Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)
    Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)
      Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715144
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Bosch 2 608 650 613 Top for Wood S 1531 L HCS комплект 2 пилки для ножовки, по дереву. Область применения - необработанная древесина, без гвоздей (до 190 мм), живая древесина: спиливание сучьев (до 190 мм), дрова (до 190 мм).

        Преимущества


        •  Материал - HCS
        • Исполнение зубьев - разведенные, шлифованные зубья