Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)

Преимущества

Материал - HCS

Исполнение зубьев - разведенные, шлифованные зубья

Bosch 2 608 650 613 Top for Wood S 1531 L HCS комплект 2 пилки для ножовки, по дереву. Область применения - необработанная древесина, без гвоздей (до 190 мм), живая древесина: спиливание сучьев (до 190 мм), дрова (до 190 мм).