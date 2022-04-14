Сабельные пилки Bosch S 1531 L 2.608.650.613 (2 шт.)
Арт. X131715144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Bosch 2 608 650 613 Top for Wood S 1531 L HCS комплект 2 пилки для ножовки, по дереву. Область применения - необработанная древесина, без гвоздей (до 190 мм), живая древесина: спиливание сучьев (до 190 мм), дрова (до 190 мм).
Преимущества
- Материал - HCS
- Исполнение зубьев - разведенные, шлифованные зубья