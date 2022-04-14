Сабельные пилки Bosch S 922 EF 2.608.656.038 (2 шт.)

Преимущества

Материал - BIM (биметалл)

Исполнение зубьев - разведенные, фрезерованные зубья

Bosch 2 608 656 038 Flexible for Metal S 922 EF BIM комплект 2 пилки для ножовки. Применяется для распиливания листового металла толщиной 1.5 - 4 мм или труб и профилей диаметром/размером до 100 мм.