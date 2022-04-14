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Сабельные пилки Bosch S 922 EF 2.608.656.038 (2 шт.)
5.0
2
950 ₽
970 ₽
Полотна для сабельных пил
    Сабельные пилки Bosch S 922 EF 2.608.656.038 (2 шт.)
    Арт. X131715117
    5.0
    2
    Сабельные пилки Bosch S 922 EF 2.608.656.038 (2 шт.)

      Сабельные пилки Bosch S 922 EF 2.608.656.038 (2 шт.)

      • -20 ₽
      950 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131715117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      • -20 ₽
      950 ₽
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить