Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
Арт. X190396142132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|1270
С этим товаром смотрят
- Совковая лопата FISKARS SolidTM 1026685 может использоваться, как в саду, так и на стройке для работы с песком, почвой, строительными смесями.
Преимущества
- Черенок изготовлен из стали и имеет на конце пластиковую рукоятку в форме буквы D
- Рабочая часть выполнена из борсодержащей стали