Садовая совковая лопата Fiskars 1026685

Преимущества

Черенок изготовлен из стали и имеет на конце пластиковую рукоятку в форме буквы D

Рабочая часть выполнена из борсодержащей стали

Совковая лопата FISKARS SolidTM 1026685 может использоваться, как в саду, так и на стройке для работы с песком, почвой, строительными смесями.