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Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
4.0
3
1 282 ₽
1 850 ₽
Совковые лопаты
    Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
    Арт. X190396142132
    4.0
    3
    Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
    Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
    Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
    Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
      Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
      Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
      Садовая совковая лопата Fiskars 1026685
      Садовая совковая лопата Fiskars 1026685

      Садовая совковая лопата Fiskars 1026685

      • -568 ₽
      1 282 ₽
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. X190396142132
      4.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		1270
      Все характеристики
      • -568 ₽
      1 282 ₽
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совковая лопата FISKARS SolidTM 1026685 может использоваться, как в саду, так и на стройке для работы с песком, почвой, строительными смесями.

        Преимущества

        • Черенок изготовлен из стали и имеет на конце пластиковую рукоятку в форме буквы D
        • Рабочая часть выполнена из борсодержащей стали