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Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513
5.0
1
Найти аналог
Электрические кусторезы
    Электроножницы Stihl HSE 71 48120113513
    Арт. X19039718
    5.0
    1
    Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513
    Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513
      Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513
      Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513

      Электроножницы Stihl HSE 71 48120113513

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039718
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовые ножницы Stihl HSE 71 24" 48120113513 предназначены для ухода за кустарниками и живыми изгородями.
        Алмазная заточка лезвий обеспечивает чистый рез и позволяет легко спиливать толстые ветви.
        Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу в любом положении.
        Оснащена двумя эргономичными рукоятками и имеет небольшой вес, что обеспечивает полный контроль над инструментом.

        Преимущества

        • Трехступенчатая система переключения – повышение рабочего радиуса
        • Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
        • Поворотная рукоятка - пять положений
        • Нож с лезвиями алмазной заточки обеспечивает аккуратный рез
        • Защитный элемент на конце ножа
        • Простое управление Stihl HSE 71 48120113513
        • Антивибрационная система – комфорт во время работы