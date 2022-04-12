Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513

Электроножницы Stihl HSE 71 48120113513
Арт. X19039718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|кусторез
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Тип питания
|сетевой
- Садовые ножницы Stihl HSE 71 24" 48120113513 предназначены для ухода за кустарниками и живыми изгородями.
Алмазная заточка лезвий обеспечивает чистый рез и позволяет легко спиливать толстые ветви.
Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу в любом положении.
Оснащена двумя эргономичными рукоятками и имеет небольшой вес, что обеспечивает полный контроль над инструментом.
Преимущества
- Трехступенчатая система переключения – повышение рабочего радиуса
- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
- Поворотная рукоятка - пять положений
- Нож с лезвиями алмазной заточки обеспечивает аккуратный рез
- Защитный элемент на конце ножа
- Простое управление Stihl HSE 71 48120113513
- Антивибрационная система – комфорт во время работы