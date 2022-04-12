Электрический кусторез Stihl HSE 71 48120113513

Преимущества

Трехступенчатая система переключения – повышение рабочего радиуса

Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Поворотная рукоятка - пять положений

Нож с лезвиями алмазной заточки обеспечивает аккуратный рез

Защитный элемент на конце ножа

Простое управление Stihl HSE 71 48120113513

Антивибрационная система – комфорт во время работы

Садовые ножницы Stihl HSE 71 24" 48120113513 предназначены для ухода за кустарниками и живыми изгородями.Алмазная заточка лезвий обеспечивает чистый рез и позволяет легко спиливать толстые ветви.Поворотная рукоятка обеспечивает комфортную работу в любом положении.Оснащена двумя эргономичными рукоятками и имеет небольшой вес, что обеспечивает полный контроль над инструментом.