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Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
5.0
1
850 ₽
Садовые ножницы
    Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
    Арт. X19039671139
    5.0
    1
    Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
    Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
    Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
      Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
      Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
      Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543

      Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19039671139
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина лезвия, мм
      		60
      Покрытие рукояток
      		резина
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовые ножницы Центроинструмент FINLAND 1543 имеют рукоятки анатомической формы для оптимального прилегания к поверхности ладони. Покрытие из термопластичной резины уменьшает скольжение. Пружина обеспечивает обратное раскрытие лезвий после выполнения действия. Присутствует фиксатор для безопасной транспортировки.

        Преимущества

        • Лёгкий и чистый рез
        • Диаметр реза: 22 мм
        • Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек с покрытием из термопластичной резины (TPR)
        • Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
        • Длительный срок службы Центроинструмент FINLAND 1543