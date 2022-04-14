Садовые ножницы Центроинструмент Finland 1543
Арт. X19039671139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина лезвия, мм
|60
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Покрытие рукояток
|резина
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- Садовые ножницы Центроинструмент FINLAND 1543 имеют рукоятки анатомической формы для оптимального прилегания к поверхности ладони. Покрытие из термопластичной резины уменьшает скольжение. Пружина обеспечивает обратное раскрытие лезвий после выполнения действия. Присутствует фиксатор для безопасной транспортировки.
Преимущества
- Лёгкий и чистый рез
- Диаметр реза: 22 мм
- Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек с покрытием из термопластичной резины (TPR)
- Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)
- Длительный срок службы Центроинструмент FINLAND 1543