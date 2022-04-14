Преимущества

Лёгкий и чистый рез

Диаметр реза: 22 мм

Ручки из нейлона и стекловолокна, одна из ручек с покрытием из термопластичной резины (TPR)

Надёжный фиксатор (безопасность в закрытом положении)

Длительный срок службы Центроинструмент FINLAND 1543

Садовые ножницы Центроинструмент FINLAND 1543 имеют рукоятки анатомической формы для оптимального прилегания к поверхности ладони. Покрытие из термопластичной резины уменьшает скольжение. Пружина обеспечивает обратное раскрытие лезвий после выполнения действия. Присутствует фиксатор для безопасной транспортировки.