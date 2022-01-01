Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
Арт. О00000014754
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
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Материал
|полиэстер
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Размер
|8/S
- Перчатки садовые используются для защиты рук от порезов и царапин при садово-огородных и малых строительных работах. Предназначены для работ с рассадой, садовым инвентарём и благоустройства территории.
Преимущества
- Ткань перчаток эффективно предохраняет от загрязнений, позволяя рукам проветриваться
- Дополнительный защитный слой-облив позволяет использовать перчатки во влажной и агрессивной среде