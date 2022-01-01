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Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
85 ₽
Перчатки трикотажные
    Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
    Арт. О00000014754
    Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)

      Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014754

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Материал
      		полиэстер
      Размер
      		8/S
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки садовые используются для защиты рук от порезов и царапин при садово-огородных и малых строительных работах. Предназначены для работ с рассадой, садовым инвентарём и благоустройства территории.

        Преимущества

        • Ткань перчаток эффективно предохраняет от загрязнений, позволяя рукам проветриваться
        • Дополнительный защитный слой-облив позволяет использовать перчатки во влажной и агрессивной среде