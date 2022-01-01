Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)

Преимущества

Ткань перчаток эффективно предохраняет от загрязнений, позволяя рукам проветриваться

Дополнительный защитный слой-облив позволяет использовать перчатки во влажной и агрессивной среде

Перчатки садовые используются для защиты рук от порезов и царапин при садово-огородных и малых строительных работах. Предназначены для работ с рассадой, садовым инвентарём и благоустройства территории.