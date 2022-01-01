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Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
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Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
    Арт. mir-instrumenta_33160
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
    Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk

      Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_33160

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Самовсасывающий
      		Нет
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Особенности:
        • Предназначен для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для водоснабжения жилых домов и подъема воды на высоту до 25 метров.
        • Забор воды насосом возможен из открытых водоемов, колодцев и прочих накопительных емкостей.