Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
Арт. mir-instrumenta_33160
Садовый поверхностный насос KGP850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров Kronwerk
Арт. mir-instrumenta_33160
Характеристики
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Производитель
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Самовсасывающий
|Нет
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Особенности:
- Предназначен для полива садов, огородов, приусадебных участков, а также для водоснабжения жилых домов и подъема воды на высоту до 25 метров.
- Забор воды насосом возможен из открытых водоемов, колодцев и прочих накопительных емкостей.