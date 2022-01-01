Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
Арт. О00000033033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
- Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН370-Ч 97241 подойдет для полива садов, огородов, а также для водоснабжения жилых домов. Долгий срок использования. Корпус насоса сделан из чугуна, благодаря чему отличается долговечностью. Двигатель мощностью 370 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров из открытых водоемов, колодцев и прочих накопительных емкостей.
Преимущества
- Подъем воды на высоту до 25 м
- Не требует особого обслуживания СИБРТЕХ СПН370-Ч 97241
- Корпус изготовлен из чугуна для долгого срока службы насоса
- Производительность - 1700 л/час