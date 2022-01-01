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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
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Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
    Арт. О00000033033
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч

      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН370-Ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033033

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН370-Ч 97241 подойдет для полива садов, огородов, а также для водоснабжения жилых домов. Долгий срок использования. Корпус насоса сделан из чугуна, благодаря чему отличается долговечностью. Двигатель мощностью 370 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров из открытых водоемов, колодцев и прочих накопительных емкостей.

        Преимущества

        • Подъем воды на высоту до 25 м
        • Не требует особого обслуживания СИБРТЕХ СПН370-Ч 97241
        • Корпус изготовлен из чугуна для долгого срока службы насоса
        • Производительность - 1700 л/час