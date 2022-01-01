Преимущества

Подъем воды на высоту до 25 м

Не требует особого обслуживания СИБРТЕХ СПН370-Ч 97241

Корпус изготовлен из чугуна для долгого срока службы насоса

Производительность - 1700 л/час

Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН370-Ч 97241 подойдет для полива садов, огородов, а также для водоснабжения жилых домов. Долгий срок использования. Корпус насоса сделан из чугуна, благодаря чему отличается долговечностью. Двигатель мощностью 370 Вт способствует подъему воды с глубины 8 метров из открытых водоемов, колодцев и прочих накопительных емкостей.