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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
Найти аналог
Поверхностные насосы
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Арт. О00000033034
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
    Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч

      Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033034

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН450-Ч 97242 применяется для полива садов, огородов, земельных участков и т.д. Возможен забор воды из колодцев, водоемов и других накопительных емкостей. Корпус выполнен из чугуна, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям. Имеет устойчивые ножки, что обеспечивает надёжную установку во время работы.

        Преимущества

        • Не требует особого обслуживания СИБРТЕХ СПН450-Ч 97242
        • Производительность - 2100 л/час
        • Подъем воды на высоту до 40 м
        • Максимально возможная глубина опускания всасывающего шланга - не более 8 м
        • Корпус изготовлен из чугуна не подвержен коррозии