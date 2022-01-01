Преимущества

Не требует особого обслуживания СИБРТЕХ СПН450-Ч 97242

Производительность - 2100 л/час

Подъем воды на высоту до 40 м

Максимально возможная глубина опускания всасывающего шланга - не более 8 м

Корпус изготовлен из чугуна не подвержен коррозии

Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН450-Ч 97242 применяется для полива садов, огородов, земельных участков и т.д. Возможен забор воды из колодцев, водоемов и других накопительных емкостей. Корпус выполнен из чугуна, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям. Имеет устойчивые ножки, что обеспечивает надёжную установку во время работы.