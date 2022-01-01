Садовый поверхностный насос Сибртех СПН450-Ч
Арт. О00000033034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ СПН450-Ч 97242 применяется для полива садов, огородов, земельных участков и т.д. Возможен забор воды из колодцев, водоемов и других накопительных емкостей. Корпус выполнен из чугуна, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям. Имеет устойчивые ножки, что обеспечивает надёжную установку во время работы.
Преимущества
- Не требует особого обслуживания СИБРТЕХ СПН450-Ч 97242
- Производительность - 2100 л/час
- Подъем воды на высоту до 40 м
- Максимально возможная глубина опускания всасывающего шланга - не более 8 м
- Корпус изготовлен из чугуна не подвержен коррозии