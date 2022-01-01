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Садовый валик AL-KO GW 50
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Катки садовые
    Садовый валик AL-KO GW 50
    Арт. X1861250652
    Садовый валик AL-KO GW 50

      Садовый валик AL-KO GW 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250652

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Садовый валик Al-ko GW 50 AL-KO GW50 из стали применяется для разравнивания поверхности, уплотнения почвы и прикатывания семян после посева. Только что посеянные грядки или газоны могут быть повреждены ветром или птицами, чтобы этого не случилось, нужно прокатать поверхность садовым роликом.

        Преимущества

        • Садовый ролик Al-ko GW 50 не повреждает семена
        • В зависимости от наполнителя, ролик имеет разный вес - 72 кг с водой и 120 кг с песком. Таким образом, можно менять силу давления на почву