Преимущества

Садовый ролик Al-ko GW 50 не повреждает семена

В зависимости от наполнителя, ролик имеет разный вес - 72 кг с водой и 120 кг с песком. Таким образом, можно менять силу давления на почву

Садовый валик Al-ko GW 50 AL-KO GW50 из стали применяется для разравнивания поверхности, уплотнения почвы и прикатывания семян после посева. Только что посеянные грядки или газоны могут быть повреждены ветром или птицами, чтобы этого не случилось, нужно прокатать поверхность садовым роликом.