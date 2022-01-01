Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт

Преимущества

Большой диаметр измельчаемых веток

Тихая работа

Автоматическая подача

Отсутствие выхлопных газов

Простота использования

Безопасное запирание мусоросборника

Ножевой измельчитель AL-KO MH 2810 EASY CRUSH 113872 упрощает процесс утилизации растительного мусора на садовом участке. Большая принимающая воронка с системой принудительной подачи упрощает загрузку веток и обеспечивает комфорт в процессе работы. Полупрозрачный мусоросборник позволяет визуально контролировать уровень его заполнения. Режущий механизм представляет собой роликовую систему, она гарантирует эффективно измельчение ветвей диаметром до 4 см.