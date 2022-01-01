Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
Найти аналог
Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
    Арт. О00000026493
    Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
    Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
    Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
    Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
    Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
      Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
      Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
      Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
      Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
      Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт

      Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026493

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		380x580x610
      Тип травосборника
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ножевой измельчитель AL-KO MH 2810 EASY CRUSH 113872 упрощает процесс утилизации растительного мусора на садовом участке. Большая принимающая воронка с системой принудительной подачи упрощает загрузку веток и обеспечивает комфорт в процессе работы. Полупрозрачный мусоросборник позволяет визуально контролировать уровень его заполнения. Режущий механизм представляет собой роликовую систему, она гарантирует эффективно измельчение ветвей диаметром до 4 см.

        Преимущества

        • Большой диаметр измельчаемых веток
        • Тихая работа
        • Автоматическая подача
        • Отсутствие выхлопных газов
        • Простота использования
        • Безопасное запирание мусоросборника