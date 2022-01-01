Садовый измельчитель Al-Ko Easy Crush MH 2810 113872, 2800 Вт
Арт. О00000026493
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|380x580x610
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Тип травосборника
|пластик
- Ножевой измельчитель AL-KO MH 2810 EASY CRUSH 113872 упрощает процесс утилизации растительного мусора на садовом участке. Большая принимающая воронка с системой принудительной подачи упрощает загрузку веток и обеспечивает комфорт в процессе работы. Полупрозрачный мусоросборник позволяет визуально контролировать уровень его заполнения. Режущий механизм представляет собой роликовую систему, она гарантирует эффективно измельчение ветвей диаметром до 4 см.
Преимущества
- Большой диаметр измельчаемых веток
- Тихая работа
- Автоматическая подача
- Отсутствие выхлопных газов
- Простота использования
- Безопасное запирание мусоросборника